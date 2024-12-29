Главный тренер «Индианы» оказался шокирован увольнением Брауна из «Сакраменто»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл на пресс-конференции прокомментировал увольнение наставника «Сакраменто Кингз» Майка Брауна.

«Увольнение Майка Брауна было для меня просто шокирующим. Мне выпала честь работать с Майком, когда я впервые был главным тренером «Индианы». Считаю его одним из эталонов честности в нашей профессии, и я просто потрясён тем, что было принято такое решение.

Майк, безусловно, встанет на ноги. Но если посмотреть на работу, которую он проделал, и на те потрясения, которые у них были, то действительно трудно поверить, что это решение было принято», — приводит слова Карлайла издание Clutch Points.