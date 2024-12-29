Энтони Дэвис рассказал, какой подарок сделает Леброну Джеймсу на его 40-летие

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, какой подарок планирует сделать звёздному товарищу по команде Леброну Джеймсу, который 30 декабря отметит своё 40-летие.

«Что я собираюсь подарить Леброну? Ему стукнет 40 лет — это круглая дата. Наверное, подарю ему бутылку вина. О, у меня появилась отличная идея. И спасибо вам, что напомнили мне об этом, потому что я плохой друг. Обязательно сейчас об этом позабочусь», – приводит слова Дэвиса инсайдер телеканала ESPN Дэйв Макменамин.

Напомним, Леброн пропустил последнюю игру «Лейкерс» с «Сакраменто» из-за болезни. Матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 132:122.