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Энтони Дэвис рассказал, какой подарок сделает Леброну Джеймсу на его 40-летие

Энтони Дэвис рассказал, какой подарок сделает Леброну Джеймсу на его 40-летие
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, какой подарок планирует сделать звёздному товарищу по команде Леброну Джеймсу, который 30 декабря отметит своё 40-летие.

«Что я собираюсь подарить Леброну? Ему стукнет 40 лет — это круглая дата. Наверное, подарю ему бутылку вина. О, у меня появилась отличная идея. И спасибо вам, что напомнили мне об этом, потому что я плохой друг. Обязательно сейчас об этом позабочусь», – приводит слова Дэвиса инсайдер телеканала ESPN Дэйв Макменамин.

Напомним, Леброн пропустил последнюю игру «Лейкерс» с «Сакраменто» из-за болезни. Матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 132:122.

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