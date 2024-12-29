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Легенда НБА — о навыках в современном баскетболе: средний бросок — пустая трата времени

Легенда НБА — о навыках в современном баскетболе: средний бросок — пустая трата времени
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63-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», Айзея Томас назвал три навыка современного баскетбола, благодаря которым можно выступать в североамериканской лиге.

«Если ты можешь бросать трёхочковые, исполнять лей-ап, и выполнить штрафной бросок, то ты знаешь всё о сегодняшнем нападении в НБА. Всё, что необходимо сегодня для успеха — трёхочковые, проходы под кольцо и штрафные броски. Некоторые другие навыки ты можешь пропустить. А вот с этими тремя вещами ты можешь попасть в НБА.

Вам не нужно знать, как реализовать бросок со средней дистанции, это просто пустая трата времени», — приводит слова Томаса издание Fadeaway World.

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