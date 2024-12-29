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Тренер «Бруклина» — об увольнении Брауна: полтора года назад он был тренером года

Тренер «Бруклина» — об увольнении Брауна: полтора года назад он был тренером года
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал увольнение из «Сакраменто Кингз» Майка Брауна. Фернандес проработал вместе с Брауном два сезона в «Сакраменто» с 2022 по 2024 год, прежде чем был нанят «Бруклином».

«Майк просто очень хорош в своём деле. На мой взгляд, один из лучших. Как я уже и говорил, без него меня бы здесь не было. Очевидно, что для меня это печальная новость и она мне не нравится. Это часть бизнеса. Всё может сложиться по-разному, если подумать, полтора года назад он был тренером года, а теперь происходит такая ситуация», — приводит слова Фернандеса издание Sports Illustrated.

Ранее главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл выразил своё удивление увольнением Брауна.

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