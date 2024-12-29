Дрэймонд Грин прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» над «Финикс Санз»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу победы своей команды над «Финикс Санз» в рамках НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«Мы начинали чемпионат с поражений от «Сан-Антонио» и «Бруклина». И вот наступил тот самый долгожданный поворот, после которого мы будем двигаться только вперёд, и я в этом уверен. Мы постепенно выбираемся из ямы, и мы уже имеем положительный результат в 16 побед при 15 поражениях, но мы должны побеждать и дальше. Мы должны и способны это сделать.

Жонатан Куминга – один из самых талантливых парней нашего состава, и многое случилось только благодаря ему. Он находится в отличной форме, демонстрирует хорошую игру и постепенно становится одной из главных фигур нашей команды», – приводит слова Грина ESPN.

Стоит отметить, что Джонатан Куминга по ходу игры с «Финиксом» набрал 34 очка.