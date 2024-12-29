Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» над «Финикс Санз»

Дрэймонд Грин прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» над «Финикс Санз»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу победы своей команды над «Финикс Санз» в рамках НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 105
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 34, Карри - 22, Грин - 16, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 11, Уиггинс - 7, Уотерс III - 3, Пэйтон II, Андерсон, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Сантос, Спенсер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Бил - 28, Данн - 15, Окоги - 11, Джонс - 8, Моррис - 8, Игодаро - 2, Пламли - 2, О'Нил, Ли, Бриджес, Нуркич

«Мы начинали чемпионат с поражений от «Сан-Антонио» и «Бруклина». И вот наступил тот самый долгожданный поворот, после которого мы будем двигаться только вперёд, и я в этом уверен. Мы постепенно выбираемся из ямы, и мы уже имеем положительный результат в 16 побед при 15 поражениях, но мы должны побеждать и дальше. Мы должны и способны это сделать.

Жонатан Куминга – один из самых талантливых парней нашего состава, и многое случилось только благодаря ему. Он находится в отличной форме, демонстрирует хорошую игру и постепенно становится одной из главных фигур нашей команды», – приводит слова Грина ESPN.

Стоит отметить, что Джонатан Куминга по ходу игры с «Финиксом» набрал 34 очка.

Материалы по теме
Сын легенды НБА набрал больше 50 очков за матч. Видео
Истории
Сын легенды НБА набрал больше 50 очков за матч. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android