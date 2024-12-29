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«Мемфис» ведёт переговоры с форвардом «Бруклина» — NetsDaily

«Мемфис» ведёт переговоры с форвардом «Бруклина» — NetsDaily
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» ведёт переговоры с 31-летним форвардом «Бруклин Нетс» Дорианом Финни-Смитом, сообщило издание NetsDaily.

Также говорится о том, что руководство «Бруклина» снизило ожидания от компенсации за форварда Дориана Финни-Смита до одного драфт-пика первого раунда.

Дориан после окончания обучения в колледже выставил свою кандидатуру на драфте НБА 2016 года, однако не был выбран. 8 июля 2016 года он подписал контракт с «Даллас Маверикс» для участия в Летней лиге НБА 2016 года.

Зимой 2023 года Финни-Смит вместе со Спенсером Динвидди, незащищённым выбором в первом раунде драфта 2029 года и выборами во втором раунде драфта 2027 и 2029 годов, были обменяны в «Бруклин Нетс» на Кайри Ирвинга и Маркифа Морриса.

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