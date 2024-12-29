Дрэймонд Грин накричал на Бадди Хилда, набравшего 0 очков в игре с «Финиксом»

34-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин по ходу матча с «Финикс Санз», который завершился победой «воинов» со счётом 109:105, накричал на своего партнёра Бадди Хилда.

При счёте 75:74 в пользу «Санз» за 5:36 до конца третьей четверти Дрэймонд обратился через всю площадку к Бадди Хилду: «Проснись, чёрт возьми. Или проваливай на скамейку. Дерьмо!»

Грин по ходу матча набрал 16 очков, совершил восемь подборов и отдал семь передач. Хилд записал на свой счёт 0 очков (семь безуспешных попыток трёхочковых бросков), одну передачу и один перехват.