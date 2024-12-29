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Дрэймонд Грин накричал на Бадди Хилда, набравшего 0 очков в игре с «Финиксом»

Дрэймонд Грин накричал на Бадди Хилда, набравшего 0 очков в игре с «Финиксом»
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34-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин по ходу матча с «Финикс Санз», который завершился победой «воинов» со счётом 109:105, накричал на своего партнёра Бадди Хилда.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 105
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 34, Карри - 22, Грин - 16, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 11, Уиггинс - 7, Уотерс III - 3, Пэйтон II, Андерсон, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Сантос, Спенсер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Бил - 28, Данн - 15, Окоги - 11, Джонс - 8, Моррис - 8, Игодаро - 2, Пламли - 2, О'Нил, Ли, Бриджес, Нуркич

При счёте 75:74 в пользу «Санз» за 5:36 до конца третьей четверти Дрэймонд обратился через всю площадку к Бадди Хилду: «Проснись, чёрт возьми. Или проваливай на скамейку. Дерьмо!»

Грин по ходу матча набрал 16 очков, совершил восемь подборов и отдал семь передач. Хилд записал на свой счёт 0 очков (семь безуспешных попыток трёхочковых бросков), одну передачу и один перехват.

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