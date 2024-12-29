Лидер «Мемфиса» Джа Морант выбыл из состава на неопределённый срок — ESPN

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант не сможет помочь своей команде в матче с лидером Западной конференции НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Оклахома-Сити Тандер» из-за растяжения акромиально-ключичного сустава правого плеча. Сроки возвращения Моранта в состав не называются. Об этом сообщает ESPN.

Морант получил травму в предыдущей игре с «Нью-Орлеан Пеликанс», где его команда одержала победу со счётом 132:124. Примечательно, что ровно год назад Морант получал аналогичную травму плеча, после чего долгое время проходил процесс восстановления.

Напомним, «Мемфис» примет на своей площадке «Оклахома-Сити Тандер» в ночь с 29 на 30 декабря.