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Лидер «Мемфиса» Джа Морант выбыл из состава на неопределённый срок — ESPN

Лидер «Мемфиса» Джа Морант выбыл из состава на неопределённый срок — ESPN
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Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант не сможет помочь своей команде в матче с лидером Западной конференции НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Оклахома-Сити Тандер» из-за растяжения акромиально-ключичного сустава правого плеча. Сроки возвращения Моранта в состав не называются. Об этом сообщает ESPN.

Морант получил травму в предыдущей игре с «Нью-Орлеан Пеликанс», где его команда одержала победу со счётом 132:124. Примечательно, что ровно год назад Морант получал аналогичную травму плеча, после чего долгое время проходил процесс восстановления.

Напомним, «Мемфис» примет на своей площадке «Оклахома-Сити Тандер» в ночь с 29 на 30 декабря.

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