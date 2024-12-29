Грин — о крике в адрес Хилда: это было необходимо нам, мне без разницы

34-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин по ходу матча с «Финикс Санз», который завершился победой «воинов» со счётом 109:105, объяснил, почему накричал на своего партнёра Бадди Хилда.

«Как лидер ты должен пробовать разные методы. Иногда ты идёшь человеку навстречу, иногда нет. Я сыграл с Бадди уже 30 игр. Пытаюсь понять, что движет им.… Я всё ещё пытаюсь понять это. То, что я сделал во время игры, было необходимо нам.

Микрофоны сегодня улавливают всё. Мне без разницы… Я скажу это прямо в микрофон, если будет необходимо», — сказал Грин на пресс-конференции после игры.