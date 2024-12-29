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Грин — о крике в адрес Хилда: это было необходимо нам, мне без разницы

Грин — о крике в адрес Хилда: это было необходимо нам, мне без разницы
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34-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин по ходу матча с «Финикс Санз», который завершился победой «воинов» со счётом 109:105, объяснил, почему накричал на своего партнёра Бадди Хилда.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 105
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 34, Карри - 22, Грин - 16, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 11, Уиггинс - 7, Уотерс III - 3, Пэйтон II, Андерсон, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Сантос, Спенсер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Бил - 28, Данн - 15, Окоги - 11, Джонс - 8, Моррис - 8, Игодаро - 2, Пламли - 2, О'Нил, Ли, Бриджес, Нуркич

«Как лидер ты должен пробовать разные методы. Иногда ты идёшь человеку навстречу, иногда нет. Я сыграл с Бадди уже 30 игр. Пытаюсь понять, что движет им.… Я всё ещё пытаюсь понять это. То, что я сделал во время игры, было необходимо нам.

Микрофоны сегодня улавливают всё. Мне без разницы… Я скажу это прямо в микрофон, если будет необходимо», — сказал Грин на пресс-конференции после игры.

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