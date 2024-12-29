Айзея Томас: НБА старается подражать тому, что люди делают на улицах

63-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», Айзея Томас раскритиковал формат Матча звёзд и саму североамериканскую лигу.

«Что сделало НБА и профессиональный спорт особенными, так это то, что ребята с улиц не могут просто взять и повторить то, что происходит в лиге. Теперь вся наша игра пытается подражать тому, что они делают на улицах. Когда вы становитесь профессионалом, то парни с улиц стремятся делать то же, что и вы.

Сейчас в НБА всё перевернуто с ног на голову, мы пытаемся вернуть всё на круги своя, как мы играли в детстве, и дети говорят: «Не пытайтесь быть такими, как вы, в НБА», а НБА говорит: «Нет, мы хотим быть такими, как вы, в парке», и ребята отвечают: «хорошо, тогда я просто сыграю в NBA 2K».

Из-за того, какую тактику выбрала лига, и из-за того отношения, которое они привносят на Матч звёзд, любой человек с улицы теперь думает, что он может конкурировать со звёздами НБА, и они не ошибаются, думая так, потому что им было позволено так мыслить», — приводит слова Томаса издание Fadeaway World.