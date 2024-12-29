Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» выставила на драфт отказов разыгрывающего Пи Джея Дозьера-младшего

«Миннесота» выставила на драфт отказов разыгрывающего Пи Джея Дозьера-младшего
Аудио-версия:
Комментарии

«Миннесота Тимбервулвз» выставила на драфт отказов 28-летнего разыгрывающего Пи Джея Дозьера-младшего, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Американец ростом 198 см и весом 93 кг провёл всего девять матчей за команду из Миннеаполиса, в которых набирал 0,8 очка, делал 0,6 передачи и 0,1 перехвата в среднем за игру.

Также в разные годы в НБА Дозьер защищал цвета таких клубов, как «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Сезон-2023/2024 баскетболист провёл в Европе, выступая за сербский «Партизан», в составе которого провёл 33 матча в Евролиге, в которых набирал 9,2 очка, делал 3 подбора и 3,1 передачи в среднем за встречу.

На данный момент «Тимбервулвз» занимают третье место в Северо-западном дивизионе НБА, победив в 53,3% матча.

Материалы по теме
«Миннесота» отыграла отрыв в 16 очков в концовке матча с «Хьюстоном»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android