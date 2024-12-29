«Миннесота» выставила на драфт отказов разыгрывающего Пи Джея Дозьера-младшего

«Миннесота Тимбервулвз» выставила на драфт отказов 28-летнего разыгрывающего Пи Джея Дозьера-младшего, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Американец ростом 198 см и весом 93 кг провёл всего девять матчей за команду из Миннеаполиса, в которых набирал 0,8 очка, делал 0,6 передачи и 0,1 перехвата в среднем за игру.

Также в разные годы в НБА Дозьер защищал цвета таких клубов, как «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». Сезон-2023/2024 баскетболист провёл в Европе, выступая за сербский «Партизан», в составе которого провёл 33 матча в Евролиге, в которых набирал 9,2 очка, делал 3 подбора и 3,1 передачи в среднем за встречу.

На данный момент «Тимбервулвз» занимают третье место в Северо-западном дивизионе НБА, победив в 53,3% матча.