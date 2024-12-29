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«Ему жутко повезло». Владимир Гомельский назвал поворотный момент в карьере Шакила О'Нила

«Ему жутко повезло». Владимир Гомельский назвал поворотный момент в карьере Шакила О'Нила
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский уверен, что легендарный тренер Фил Джексон сыграл ключевую роль в карьере четырёхкратного чемпиона НБА центрового Шакила О'Нила.

«В «Орландо» Шакил понял, что с этой командой он не добьется тех целей, которые поставил перед собой. И в 1999 году, когда закончился контракт с «Орландо», он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

И я считаю, что ему жутко повезло, поскольку в эту команду в качестве тренера пришёл Фил Джексон. И вот этот человек-гора под руководством Фила Джексона зарабатывает три титула подряд и играет совсем в другой баскетбол, отличный от того, в который он играл в «Орландо», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Напомним, О'Нил три раза подряд (2000, 2001, 2002) признавался MVP финала НБА. Карьеру профессионального игрока он завершил в 2011 году.

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