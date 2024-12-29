Бобан Марьянович продолжит карьеру в Китае — Mozzart Sport

Сербский центровой Бобан Марьянович, 23 декабря покинувший турецкий «Фенербахче», продолжит карьеру в Китае, сообщает Mozzart Sport. При этом информация о конкретном клубе не раскрывается.

36-летний центровой провёл в составе турецкого коллектива в нынешнем сезоне Евролиги семь матчей. В среднем за встречу он набирал 10,1 очка, делал 4,9 подбора, а также отдавал 1,6 результативной передачи.

Напомним, Марьянович подписал контракт с «Фенербахче» в сентябре 2024 года. Соглашение было рассчитано на один год. Кроме того, оно включало в себя пункт, позволяющий обеим сторонам выйти из договора раньше времени.

С 2015 по 2024 год Марьянович выступал в НБА, где его последним клубом был «Хьюстон Рокетс». Также в сильнейшей лиге мира серб выступал за «Даллас Маверикс», «Филадельфию Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс».