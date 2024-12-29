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Домантас Сабонис прокомментировал увольнение Майка Брауна из «Сакраменто»

Домантас Сабонис прокомментировал увольнение Майка Брауна из «Сакраменто»
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Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался об увольнении Майка Брауна с поста главного тренера своей команды.

«Я всем обязан Майку Брауну. Когда я перешёл в «Сакраменто», он дал толчок моей карьере. Он был нашим тренером и имел огромную роль в формировании меня в игрока, которым я являюсь сегодня. Очень жаль, что его время здесь завершилось, но мы должны двигаться дальше и попытаться спасти сезон.

Никто из нас этого не ожидал. Мы были на тренировке, а перед посадкой в ​​самолёт узнали, что тренера уволили. Все были шокированы», – приводит слова Сабониса LRT.

Напомним, Майк Браун покинул «Сакраменто» в субботу, 28 декабря. При нём «Кингз» в 31 матче текущей регулярки одержали 13 побед и потерпели 18 поражений.

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