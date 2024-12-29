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Аналитик назвал игрока, на которого «Майами» может обменять Джимми Батлера

Аналитик назвал игрока, на которого «Майами» может обменять Джимми Батлера
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Экс-игрок и тренер НБА, а ныне аналитик Сэм Митчелл считает, что разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс может перейти в «Майами Хит» в результате обмена на звёздного Джимми Батлера.

«Если Джимми не получит трёхлетний контракт по схеме «сайн-энд-трейд», то он воспользуется опцией продления на год и $ 52 млн. Если его не обменяют, то он использует эту опцию.

На месте «Майами» и Пэта Райли вы бы оставили Джимми Батлера за $ 52 млн, после чего он станет неограниченно свободным агентом? Нет, это ужасный сценарий. Я думаю, он будет обменян.

А теперь, что касается ДеАарона Фокса и того, что произошло в «Сакраменто» с Майком Брауном. Не удивляйтесь, но я чувствую запах Фокса в «Майами», – сказал Митчелл в эфире NBA TV.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, делал 5,8 подбора и отдавал 4,9 передачи.

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