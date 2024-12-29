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«Лейкерс» обменяют Д'Анджело Расселла в «Бруклин» на Дориана Финни-Смита — Чарания

«Лейкерс» обменяют Д'Анджело Расселла в «Бруклин» на Дориана Финни-Смита — Чарания
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«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» согласовали обмен, согласно которому в Нью-Йорк отправятся защитник Д'Анджело Расселл и форвард Максвелл Льюис, а в обратном направлении проследует форвард Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Шейк Милтон. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN.

По сведения Чарании, «Лейкерс» также отдадут «Нетс» три драфт-пика второго раунда.

В нынешнем сезоне 28-летний Расселл провёл 29 матчей за калифорнийский клуб, в которых набирал 12,4 очка, делал 2,8 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.

31-летний Финни-Смит сыграл в 20 матчах за «Бруклин» в текущей регулярке, набирая в среднем за встречу 10,4 очка, делая 4,6 подбора и 1,6 передачи.

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