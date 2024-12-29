Инсайдер объяснил плюсы громкого обмена между «Лейкерс» и «Бруклином» для обоих клубов

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания назвал основные плюсы от громкой сделки между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» для обоих клубов. Ранее Чарания сообщил, что согласно договорённости между командами, в ближайшее время в Нью-Йорк отправятся защитник Д'Анджело Расселл, форвард Максвелл Льюис и три драфт-пика второго раунда, а в обратном направлении проследуют форвард Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Шейк Милтон.

«Лейкерс» получают универсальное дополнение в лице Дориана Финни-Смита, который забивает 44% трёхочковых, что является лучшим показателем в его карьере. «Лос-Анджелес» также создаёт гибкость в отношении зарплат и налога на роскошь, экономя $ 15 млн. «Нетс» получают взамен драфтовый капитал и чистые зарплаты и очищают платёжку в свою очередь», — написал Чарания в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 28-летний Расселл провёл 29 матчей за калифорнийский клуб, в которых набирал 12,4 очков, делал 2,8 подборов и 4,7 передач в среднем за игру.

31-летний Финни-Смит сыграл в 20 матчах за «Бруклин» в текущей регулярке, набирая в среднем за встречу 10,4 очков, делая 4,6 подборов и 1,6 передач.