«Лейкерс» могут выкупить контракт Д'Анджело Расселла после его обмена в «Бруклин» — Сигел

«Лос-Анджелес Лейкерс» могут выкупить контракт защитника Д’Анджело Расселла после его обмена в «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел в социальных сетях.

По информации Сигела, в случае реализации данной сделки Расселл станет основным кандидатом на выкуп контракта.

Ранее сообщалось, что согласно договорённости между командами, в ближайшее время в Нью-Йорк вместе с Расселлом отправятся форвард Максвелл Льюис и три драфт-пика второго раунда, а в обратном направлении проследуют форвард Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Шейк Милтон.

В нынешнем сезоне 28-летний Расселл провёл 29 матчей за калифорнийский клуб, в которых набирал 12,4 очков, делал 2,8 подборов и 4,7 передач в среднем за игру.