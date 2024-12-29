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Стало известно, кто в руководстве «Сакраменто» принял решение об отставке Майка Брауна

Стало известно, кто в руководстве «Сакраменто» принял решение об отставке Майка Брауна
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Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Монте Макнейр стал главным инициатором решения об отставке Майка Брауна с поста главного тренера команды, сообщает The Athletic.

Ранее многими болельщиками и экспертами высказывалось мнение, что за данным решением мог стоять владелец команды Вивек Ранадив.

Напомним, Майк Браун покинул «Сакраменто» в субботу, 28 декабря. При нём «Кингз» в 31 матче текущей регулярки одержали 13 побед и потерпели 18 поражений. Браун работал с «Кингз» с 2022 года, ранее он возглавлял «Кливленд Кавальерз», «Лос‑Анджелес Лейкерс» и сборной Нигерии, а также входил в тренерский штаб «Вашингтон Уизардс», «Сан‑Антонио Спёрс», «Индианы Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Специалист дважды признавался лучшим тренером года в НБА — в 2009 году (с «Кливлендом») и в 2023 году (с «Сакраменто»).

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