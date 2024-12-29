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The Athletic назвал тренера, который примет «Сакраменто» после ухода Майка Брауна

The Athletic назвал тренера, который примет «Сакраменто» после ухода Майка Брауна
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«Сакраменто Кингз» назначит Дага Кристи временным главным тренером команды после того, как с этого поста был уволне Майк Браун, сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники.

54-летний Кристи работал в тренерском штабе «Кингз» с 2021 года в качестве ассистента. Сообщается, что на временной должности специалист проработает до конца нынешнего сезона.

Напомним, 54-летний Майк Браун покинул «Сакраменто» в субботу, 28 декабря. При нём «Кингз» в 31 матче текущей регулярки одержали 13 побед и потерпели 18 поражений. Браун работал с «Кингз» с 2022 года, ранее он возглавлял «Кливленд Кавальерз», «Лос‑Анджелес Лейкерс» и сборной Нигерии, а также входил в тренерский штаб «Вашингтон Уизардс», «Сан‑Антонио Спёрс», «Индианы Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Специалист дважды признавался лучшим тренером года в НБА — в 2009 году (с «Кливлендом») и в 2023 году (с «Сакраменто»).

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