Защитник «Барселоны» Нето получил новую травму сразу после того, как залечил предыдущую

Защитник «Барселоны» Рауль Нето получил травму подколенного сухожилия левого бедра во время пятничного матча 18-го тура Евролиги с «Црвеной Звездой» (74:78), сообщает Basket News.

Таким образом, бразилец не сможет помочь своей команде в «эль класико» с мадридским «Реалом» в рамках чемпионата Испании, которое пройдёт сегодня, 29 декабря. Прогнозы по восстановлению баскетболиста будут зависеть от дальнейших медицинских тестов, которые будут проведены в ближайшие дни.

Примечательно, что в матче с «Црвеной звездой» Нето вернулся в состав команды после того, как пропустил пять игр Евролиги. Он присоединился к сине-гранатовым 25 ноября и в своей дебютной игре за каталонцев с всё тем же «Реалом» в 12-м туре Евролиги получил травму приводящей мышцы.

В этом сезоне Нето сыграл всего в двух матчах главного европейского клубного турнира, набирая в среднем пять очков за семь минут на паркете.