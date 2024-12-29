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Домантас Сабонис раскрыл слова Дага Кристи в обращении к команде после своего назначения

Домантас Сабонис раскрыл слова Дага Кристи в обращении к команде после своего назначения
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Бигмен «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис рассказал, какие слова произнёс Даг Кристи в обращении к команде после своего назначения на пост временного главного тренера.

«Выходить и держаться вместе, сражаться и оставаться самими собой, быть теми, кем мы являемся и придерживаться этой идеи», — приводит слова Сабониса ESPN.

Напомним, вчера, 28 декабря, «Сакраменто» отправил в отставку Маркуса Брауна с поста главного тренера. Ранее сегодня The Athletic сообщил, что 54-летний Даг Кристи назначен временным главным тренером до окончания нынешнего сезона.

На данный момент калифорнийский клуб занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, победив в 40,6% матчей. В ближайшей игре «короли» 31 декабря примут дома «Даллас Старз».

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