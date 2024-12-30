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Журналист Forbes рассказал, кто из игроков «Бруклина» покинет клуб вслед за Финни-Смитом

Форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон с большой долей вероятности станет следующим кандидатом на обмен из нью-йоркского клуба, сообщает журналист Forbes Эван Сайдери в социальных сетях.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что «Нетс» достигли договорённости с «Лос-Анджелес Лейкерс», согласно которой в Калифорнию переедут форвард Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Шейк Милтон, а в обратном направлении проследуют защитник Д'Анджело Расселл и форвард Максвелл Льюис. Также «Лейкерс» отдадут «Бруклину» три драфт-пика второго раунда.

Как пишет Сайдери, «Бруклин» посредством сделок делает ставку на перспективных игроков, драфт-пики и истекающие контракты.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА 28-летний Джонсон сыграл 28 матчей за «Нетс», в которых набирал 19,5 очков, делал 4,4 подборов, 0,5 блокшотов и 3,1 передач в среднем за игру.