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«Реал» вырвал победу у «Барселоны» в домашнем «Эль класико» в рамках чемпионата Испании

«Реал» вырвал победу у «Барселоны» в домашнем «Эль класико» в рамках чемпионата Испании
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В Мадриде завершился матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» в упорной борьбе сломил сопротивление «Барселоны» со счётом 73:71.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард каталонцев Джабари Паркер, набравший 18 очков. В составе победителей лучшим стал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо, записавший на свой счёт 17 очков.

После 13 матчей мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата с 18 очками. «Барселона» находится на восьмой строчке с 14 баллами.

Это уже третья победа «сливочных» над сине-гранатовыми в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы были сильнее в полуфинале Суперкубка Испании (89:83) и в 12-м туре Евролиги (97:90 ОТ).

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