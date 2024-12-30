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Бостон – Индиана, результат матча 30 декабря 2024, счет 114:124, регулярный чемпионат НБА

«Бостон» проиграл «Индиане» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:114.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 22, Притчард - 21, Уайт - 17, Хозер - 9, Кета - 6, Хорфорд - 5, Петерсон - 2, Корнет - 1, Тиллман, Уолш, Спрингер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Нембард - 17, Сиакам - 17, Матурин - 14, Тёрнер - 13, Уокер - 12, Брайант - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон

Самым результативным в составе победителей стал Тайриз Халибёртон, который записал в свой актив 31 очков.

В составе «Бостона» лучшую результативность показал Джейлен Браун, на счету которого также 31 очко.

«Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Индиана», в свою очередь, одержала первую победу после двух поражений кряду. В следующем матче «Бостон» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Индиана» проведёт матч с «Милуоки Бакс».

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