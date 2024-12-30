«Бостон» проиграл «Индиане» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:114.

Самым результативным в составе победителей стал Тайриз Халибёртон, который записал в свой актив 31 очков.

В составе «Бостона» лучшую результативность показал Джейлен Браун, на счету которого также 31 очко.

«Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Индиана», в свою очередь, одержала первую победу после двух поражений кряду. В следующем матче «Бостон» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Индиана» проведёт матч с «Милуоки Бакс».