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34 очка Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

34 очка Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»
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В ночь с 29 на 30 декабря мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:110.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 26, Гобер - 17, Рэндл - 16, Эдвардс - 14, Макдэниелс - 12, Рид - 11, Александер-Уолкер - 6, Майнотт - 5, Конли - 5, Шеннон, Инглс, Миллер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Барнс - 24, Васселл - 22, Джонсон - 13, Пол - 6, Сохан - 5, Бэсси - 4, Джонс - 2, Касл, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Шампани, Мамукелашвили

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Донте Дивинченцо, набравший 26 очков и сделавший семь подборов. Также дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов оформил французский центровой Руди Гобер.

В составе гостей самым результативным игроком стал французский центровой Виктор Вембаньяма, в активе которого 34 очка, восемь подборов и две передачи.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Оклахомой» 1 января. «Сан-Антонио» в тот же день дома примет «Лос-Анджелес».

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