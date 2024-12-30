34 очка Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Донте Дивинченцо, набравший 26 очков и сделавший семь подборов. Также дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов оформил французский центровой Руди Гобер.

В составе гостей самым результативным игроком стал французский центровой Виктор Вембаньяма, в активе которого 34 очка, восемь подборов и две передачи.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Оклахомой» 1 января. «Сан-Антонио» в тот же день дома примет «Лос-Анджелес».