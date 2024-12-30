Результаты игрового дня НБА 30 декабря
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В ночь с 29 на 30 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 30 декабря
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 112:110.
- «Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 100:104.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 130:106.
- «Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 107:136.
- «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 114:123.
- «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 102:101.
Самым результативным игроком игрового дня стал канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков. На одно очко меньше набрали центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма (34) и американский разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг (34).
НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 26, Гобер - 17, Рэндл - 16, Эдвардс - 14, Макдэниелс - 12, Рид - 11, Александер-Уолкер - 6, Майнотт - 5, Конли - 5, Шеннон, Инглс, Миллер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Барнс - 24, Васселл - 22, Джонсон - 13, Пол - 6, Сохан - 5, Бэсси - 4, Джонс - 2, Касл, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Шампани, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 104
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Брукс - 22, Грин - 19, Шенгюн - 18, Ванвлит - 16, Уитмор - 7, Смит II - 7, Томпсон - 5, Адамс - 4, Холидей - 2, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Исон, Грин
Майами Хит: Хироу - 27, Йович - 18, Хайсмит - 15, Розир - 14, Адебайо - 12, Уэр - 7, Лав - 5, Бёркс - 4, Жакез-мл. - 2, Stevens, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
130 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 17, Уиггинс - 16, Уильямс - 14, Уильямс - 12, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Уильямс - 5, Уоллес - 5, Дорт - 3, Джонс, Дженг, Карлсон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 22, Хафф - 17, Кеннард - 16, Джексон - 13, Пиппен Мл. - 10, Кавамура - 10, Спенсер - 7, Уэллс - 4, Кончар - 4, Каслтон - 3, Ларэвиа, Кларк
НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 136
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Барнс - 19, Барретт - 17, Пёлтль - 13, Браун - 12, Буше - 9, Баттл - 8, Дик - 6, Олиник - 6, Уолтер - 5, Шид - 5, Могбо - 4, Агбаджи - 3, Темпл
Атланта Хоукс: Янг - 34, Хантер - 22, Джонсон - 15, Оконгву - 15, Рисашер - 14, Капела - 11, Мэтьюз - 11, Уоллес - 9, Крейчи - 5, Родди, Богданович, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 22, Притчард - 21, Уайт - 17, Хозер - 9, Кета - 6, Хорфорд - 5, Петерсон - 2, Корнет - 1, Холидэй, Тиллман, Уолш, Спрингер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Нембард - 17, Сиакам - 17, Матурин - 14, Тёрнер - 13, Уокер - 12, Брайант - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Да Силва - 21, Битадзе - 19, Картер - 13, Хьюстан - 12, Энтони - 10, Саггс - 8, Харрис - 6, Айзек - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Джозеф - 3, Блэк, Куин, Ховард
Бруклин Нетс: Томас - 25, Уилсон - 16, Джонсон - 14, Клауни - 13, Джонсон - 9, Шарп - 8, Симмонс - 6, Клэкстон - 6, Мартин - 4, Уильямс, Бикман, Уотфорд
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