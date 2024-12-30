В ночь с 29 на 30 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 30 декабря

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 112:110.

«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 100:104.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 130:106.

«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 107:136.

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 114:123.

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 102:101.

Самым результативным игроком игрового дня стал канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков. На одно очко меньше набрали центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма (34) и американский разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг (34).