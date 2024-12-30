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Эксперт связал падение рейтингов НБА с Леброном и Карри

Эксперт связал падение рейтингов НБА с Леброном и Карри
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Известный североамериканский журналист и эксперт Билл Симмонс подверг критике решение НБА в Рождество отдать предпочтение матчу «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:115), посчитав, что это негативно скажется на интересе к лиге в долгосрочной перспективе. Отметим, что игра собрала почти 8 млн зрителей, что сделало её самой просматриваемой в регулярном чемпионате за пять лет.

«Янниса не было на Рождество. Вемби похоронили в начале дня, и это похоже на то, что они делают это сами с собой. Но в то же время я понимаю это, потому что Стеф и Леброн были потрясающими. Да стакан может быть наполовину полон или наполовину пуст, но тот факт, что игра Стефена и Леброна была такой хорошей и поглотила так много кислорода за день, на самом деле является частью проблемы», — сказал Симмонс в своём подкасте.

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