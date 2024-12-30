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Владимир Гомельский назвал условие, при котором клубы НБА будут приезжать в Россию

Владимир Гомельский назвал условие, при котором клубы НБА будут приезжать в Россию
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о вероятности выступления клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Российской Федерации. По мнению Гомельского, это станет возможным в случае получения лигой выгодного предложения.

«НБА является коммерческой организацией. Если предложить хорошие условия, то клубы НБА будут приезжать в Россию», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский объяснил, почему перспективный 18-летний российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин, выступающий в NCAA (Национальной университетской спортивной ассоциации), является прорывом года в баскетболе.

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