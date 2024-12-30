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НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 100 тыс. Для Энтони это третий штраф в декабре

НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 100 тыс. Для Энтони это третий штраф в декабре
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса на $ 100 тыс. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги. Игрока наказали за использование нецензурной лексики в послематчевом интервью. Инцидент случился после игры регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс» (113:112).

Это третий штраф для Эдварда в этом месяце и четвёртый в нынешнем сезоне. Энтони был оштрафован 9 декабря на $ 25 тыс. за использование ненормативной лексики. Две недели спустя он вновь получил штраф за ненормативную лексику ($ 75 тыс.). А в середине ноября Эдвардс был оштрафован на $ 35 тыс. за непристойный жест на площадке.

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