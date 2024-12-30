Главный тренер «Хьюстона» высказался о матче с «Хит» с массовой дракой и шестью удалениями

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока прокомментировал драку, которая случилась в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (100:104). Напомним, инцидент произошёл в последние минуты, когда защитник «Хит» Тайлер Хирроу и защитник «Рокетс» Амен Томпсон сошлись в жёсткой борьбе на вбрасывании. После перепалки Томпсон бросил Хирроу на паркет, спровоцировав потасовку, которая закончилась удалением шести человек – Удока оказался одним из них.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я не видел эпизод вживую, но потом пересмотрел его. Они были лицом друг к другу, слегка соприкасаясь грудью. Один парень сильнее другого», — сказал Удока на пресс-конференции.