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Главный тренер «Хьюстона» высказался о матче с «Хит» с массовой дракой и шестью удалениями

Главный тренер «Хьюстона» высказался о матче с «Хит» с массовой дракой и шестью удалениями
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока прокомментировал драку, которая случилась в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (100:104). Напомним, инцидент произошёл в последние минуты, когда защитник «Хит» Тайлер Хирроу и защитник «Рокетс» Амен Томпсон сошлись в жёсткой борьбе на вбрасывании. После перепалки Томпсон бросил Хирроу на паркет, спровоцировав потасовку, которая закончилась удалением шести человек – Удока оказался одним из них.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 104
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Брукс - 22, Грин - 19, Шенгюн - 18, Ванвлит - 16, Уитмор - 7, Смит II - 7, Томпсон - 5, Адамс - 4, Холидей - 2, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Исон, Грин
Майами Хит: Хироу - 27, Йович - 18, Хайсмит - 15, Розир - 14, Адебайо - 12, Уэр - 7, Лав - 5, Бёркс - 4, Жакез-мл. - 2, Stevens, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Робинсон

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я не видел эпизод вживую, но потом пересмотрел его. Они были лицом друг к другу, слегка соприкасаясь грудью. Один парень сильнее другого», — сказал Удока на пресс-конференции.

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