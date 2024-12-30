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Первая жена Яниса Тиммы обратилась к жителям России

Первая жена Яниса Тиммы обратилась к жителям России
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Сана Оша поблагодарила жителей России за сочувствие и поддержку в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Сана – первая жена Яниса. Они поженились в 2016 году. В 2018-м на свет появился их сын — Кристиан Тимма.

«Спасибо всем друзьям и сочувствующим Яниса из России. Я знаю, что вас очень много. В вашей прессе много ложной информации. С первого дня и минуты было сделано всё, чтобы вернуть Яниса домой. Это помогли деньги, пожертвованные матери Яниса. Яниса любят в Латвии, и пусть он покоится с миром дома», — написала Оша на своей странице в социальных сетях.

Тимма умер 17 декабря в Москве. 27 декабря его похоронили в Латвии.

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