Хирроу высказался о потасовке с Томпсоном, вылившейся в массовую драку с шестью удалениями

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу дал комментарий по поводу драки, случившейся в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Хьюстон Рокетс» (104:100).

Напомним, инцидент произошёл в последние минуты, когда защитник Тайлер и защитник «Хьюстона» Амен Томпсон сошлись в жёсткой борьбе на вбрасывании. После перепалки Томпсон бросил Хирроу на паркет, спровоцировав потасовку, которая закончилась удалением шести человек.

«Наверное, такое случается, когда кто-то забивает, набирает очки. Я бы тоже разозлился. А вообще это был обычный матч. Мы просто конкурировали, и я даже слова ему не сказал. Не знаю, откуда это взялось», — сказал Хирроу на пресс-конференции.

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