«Пережить это Янис не мог». Друг Тиммы выступил с обличительным заявлением

Блогер и друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв высказался о певице Анне Седоковой. Тимма и Седокова были женаты с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Янис тяжело переживал расставание с певицей. 17 декабря он скончался. Рядом с его телом лежал телефон, на заставке которого был номер Анны и просьба ей позвонить.

«Любила ли его Аня? Нет! Нет и ещё раз нет! Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности. Когда любовь настоящая, люди, а особенно супруги, пытаются восстановить отношения и поддерживают в трудный момент. В августе она тусила с богатыми мужчинами за деньги. Я знаю, о чём говорю. У меня есть факты и доказательства, фотки/видео. Янис искал её в Майами и нашёл (лучше бы не находил). Это был удар, который он не смог пережить в тот момент, когда у Яниса начались большие проблемы в карьере, потому что он всегда выбирал Аню вместо карьеры и своей семьи. Его разрывало изнутри, он не знал, что делать.

Второй удар был, когда ему прислали компромат с шоу «Выжить в Дубае». А Янис задавал себе вопросы: как так можно? И оказалось, что можно. Он прощал все твои походы налево. Он отказывался в это верить, продолжая носить её на руках. Она выжала из него всё, что могла, – любовь, карьеру, молодость, жизнь. Оставила его с пустым кошельком и разбитой душой», — написал Пугачёв в своём телеграм-канале.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу «Аликсон», который участвует в турнире Media Basket.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: