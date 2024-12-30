Мэджик Джонсон оценил переход в «Лос-Анджелес Лейкерс» Дориана Финни-Смита

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и пятикратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о обмене между «озёрниками» и «Бруклин Нетс». Ранее стало известно, что «Бруклин» получит защитника Д'Анджело Расселла, форварда Максвелла Льюиса и три драфт-пика второго раунда, а в обратном направлении проследуют форвард Дориан Финни-Смит и разыгрывающий Шейк Милтон. Джонсон оценил приобретение калифорнийцами Финни-Смита.

«Как же я рад обмену Дориана Финни-Смита. Отличный защитник, обладающий поставленным трёхочковым броском. Как раз то, что было нужно «Лейкерс», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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