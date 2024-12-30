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Янис Тимма трижды пытался покончить с собой, его спасал шаман-индеец — источник

Янис Тимма трижды пытался покончить с собой, его спасал шаман-индеец — источник
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Латвийский баскетболист Янис Тимма предпринял минимум три попытки покончить с собой после расставания с певицей Анной Седоковой. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Сообщается, что всякий раз его якобы спасал «шаман-индеец из Майами».

По сведениям источника, ссылающегося на окружение баскетболиста, Тимма оборвал связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию. Также сообщается, что близкие игрока уверены, что его довели до самоубийства. Телеграм-канал отмечает, что данную версию в настоящий момент проверяют — полиция изъяла телефон Яниса и ждёт Седокову на допрос. При этом окружение Тиммы якобы отзывается о Седоковой с негативом.

Тимма ушёл из жизни 17 декабря в Москве. 27 декабря спортсмена похоронили в Латвии.

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