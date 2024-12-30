Руи Хатимура высказался о шагах, которые позволят «Лейкерс» добиваться результата

Японский тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура поделился мнением о шагах, которые должна предпринимать команда, чтобы добиваться результата.

«Мы должны быть лучше готовы с точки зрения физики, чем соперники. Мы должны играть быстрее, забивать больше трёхочковых бросков. Это ключевой момент, который мы обсуждали», — приводит слова Хатимуры Clutch Points.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает шестое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Западной конференции. В активе игроков «Лейкерс» 18 побед и 13 поражений.

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