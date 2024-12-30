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«Нью-Йорк» стал автором достижения, не покорявшегося ни одному клубу за всю историю НБА

«Нью-Йорк» стал автором достижения, не покорявшегося ни одному клубу за всю историю НБА
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Сразу четыре игрока «Нью-Йорк Никс» набрали как минимум 40 очков за матч в сезоне до наступления Нового года. Как информирует пресс-служба клуба, ранее подобное достижение не покорялось ни одной команде за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что 40 очков набрал О Джи Ануноби в матче с «Денвер Наггетс» 25 ноября, 41 очко было на счету Микала Бриджеса в игре с «Сан-Антонио Спёрс» 25 декабря, Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка во встрече с «Майами Хит» 30 октября и 46 очков – в матче с «Чикаго Буллз» 13 ноября, 55 очков записал себе в актив Джейлен Брансон в игре с «Вашингтон Уизардс» 29 декабря.

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