Евролига назвала MVP декабря

Разыгрывающий французского АСВЕЛа Тео Маледон признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги в декабре.

В текущем месяце 23-летний баскетболист сыграл во всех шести матчах своей команды в главном клубном турнире Европы, в которых набирал 21,2 очка и делал 5,3 передачи в среднем за игру.

Маледон во второй раз в своей карьере присоединился к АСВЕЛу 14 августа этого года после того, как в 2020 году из него же уехал в НБА, где выступал за «Оклахома-Сити Тандер», «Шарлотт Хорнетс» и «Финикс Санз».

На данный момент АСВЕЛ занимает 15-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав восемь побед и потерпев 10 поражений. В последнем выездном матче с «Виртусом» Болонья (69:83), который прошёл 27 декабря, прервалась шестиматчевая победная серия французского коллектива во всех турнирах.