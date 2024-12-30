Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига назвала MVP декабря

Евролига назвала MVP декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий французского АСВЕЛа Тео Маледон признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги в декабре.

В текущем месяце 23-летний баскетболист сыграл во всех шести матчах своей команды в главном клубном турнире Европы, в которых набирал 21,2 очка и делал 5,3 передачи в среднем за игру.

Маледон во второй раз в своей карьере присоединился к АСВЕЛу 14 августа этого года после того, как в 2020 году из него же уехал в НБА, где выступал за «Оклахома-Сити Тандер», «Шарлотт Хорнетс» и «Финикс Санз».

На данный момент АСВЕЛ занимает 15-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав восемь побед и потерпев 10 поражений. В последнем выездном матче с «Виртусом» Болонья (69:83), который прошёл 27 декабря, прервалась шестиматчевая победная серия французского коллектива во всех турнирах.

Материалы по теме
Жуткая травма в матче Евролиги. Баскетболист кричал от боли, а болельщики теряли сознание
OMG
Жуткая травма в матче Евролиги. Баскетболист кричал от боли, а болельщики теряли сознание
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android