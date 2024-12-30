«Баскония» подписала хорватского форварда Луку Шаманича

Хорватский форвард Лука Шаманич продолжит карьеру в «Басконии», сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Последним клубом 24-летнего баскетболиста была «Цибона» из Загреба, в которой набирал 9,3 очка и делал 5,7 подбора в среднем за игру в Адриатической лиге. До этого минувшим летом Шаманич подписал контракт с турецким «Фенербахче», однако уже в сентябре покинул Стамбул по личным причинам.

На данный момент «Баскония» занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги с 16 очками, одержав восемь побед и потерпев 10 поражений. В последнем матче главного клубного турнира Европы баски на своём паркете обыграли одного из лидеров регулярного чемпионата «Париж» со счётом 94:81.