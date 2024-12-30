Стал известен ещё один клуб Евролиги, который интересен НБА для своего проекта в Европе

Баскетбольный клуб «Париж» входит в сферу интересов НБА в контексте реализации своих планов по созданию американской лиги в Европе, сообщает Eurohoops.

Напомним, ранее сообщалось об интересе НБА к взаимодействию с «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче», однако последние двое опровергли эту информацию.

Отметим, что «Париж» не входит в состав учредителей Евролиги и управляется Дэвидом Каном — бывшим топ-менеджером «Миннесоты Тимбервулвз», а ежегодная игра в Париже является одним из главных действующих проектов НБА.

В нынешнем сезоне Евролиги, который является дебютным для «Парижа», команда из столицы Франции занимает третье место с 22 очками, одержав 11 побед и потерпев шесть поражений, однако у лидирующих с 24 очками «Монако» и «Олимпиакоса» на одну игру больше.