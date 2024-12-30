Майк Мэлоун — журналистам: из-за таких, как вы, прошу игроков не смотреть в чёртов телефон

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун резко ответил журналистам, которые попросили его прокомментировать критику в адрес защитника его команды Джамала Маррея за блеклое начало нынешнего сезона.

«Я знаю, что сейчас все очень сильно наезжают на Джамала Маррея. Это не пойдёт ему на пользу, ребята. Парню небезразлично. Он хочет играть лучше. Он хочет помочь этой команде. Его сердце на месте. И поддержка его будет иметь большое значение. Вот почему я говорю парням, чтобы они не смотрели в чёртов телефон. Мне наплевать, что вы, ребята, говорите обо мне. И его тоже не должно волновать это», — приводит слова Мэлоуна The Denver Post.

В текущем регулярном чемпионате НБА 27-летний Маррей провёл 24 матча, в которых набирал 19,8 очка, делал 6,3 передачи и 4,2 подбора в среднем за игру.