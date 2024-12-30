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«Невозможно перейти от костылей к игре». Главный тренер «Оклахомы» — о Чете Холмгрене

«Невозможно перейти от костылей к игре». Главный тренер «Оклахомы» — о Чете Холмгрене
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт ответил на вопрос о примерных сроках возвращения в состав центрового его команды Чета Холмгрена, который в ноябре получил перелом правой подвздошной кости бедра.

«Я не собираюсь приводить вам, ребята, пошаговый перечень того, что он делает, но вы не переходите от костылей к игре. Так что нужно подождать улучшений, он должен пройти через это, но сейчас он на том этапе, на котором и должен быть», — приводит слова Дэйгнолта обозреватель Джоэл Лоренци в социальных сетях.

До своей травмы 22-летний Холмгрен успел провести 10 матчей в текущей регулярке НБА, в которых набирал 16,4 очка, делал две передачи, 8,7 подбора и 0,8 перехвата в среднем за игру.

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