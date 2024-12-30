Инсайдер назвал клубы НБА, интересующиеся защитником «Жальгириса» Лонни Уокером

Североамериканский журналист и независимый инсайдер Марк Стайн рассказал, что атакующий защитник «Жальгириса» Лонни Уокер в ближайшем будущем может вернуться в НБА.

«Лонни Уокер привлекает интерес НБА и может быть выкуплен у «Жальгириса» любой командой НБА до 18 февраля. Сообщается, что потенциальными претендентами являются «Филадельфия Сиксерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Майами Хит», «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс», — написал Стайн в социальных сетях.

Примечательно, что в летнее межсезонье 26-летний Уокер подписал контракт именно с «Бостоном», но после предсезонных игр был отчислен и ушёл из НБА.

Американец был выбран под общим 18-м номером на драфте НБА в 2018 году клубом «Сан-Антонио Спёрс». Сезон-2023/2024 Уокер провёл в составе «Бруклин Нетс», сыграв 58 матчей и набирая в среднем 9,7 очка, делая 2,2 подбора и 1,3 передачи.