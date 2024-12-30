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Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо примет участие в матче с «Индианой»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо примет участие в матче с «Индианой»
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Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вернётся в состав команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс», который пройдёт в ночь с 31 декабря на 1 января. Грек пропустил последние четыре игры своей команды из-за травмы.

«Тренер «Бакс» Док Риверс сообщил журналистам, что в сегодняшней тренировке приняли участие все, включая Янниса Адетокунбо.

На вопрос о возможном ограничении минут для Адетокунбо завтра Риверс ответил: «Просто посмотрим, как он будет играть… Насколько я знаю, ограничения игрового времени не будет», — сообщил обозреватель The Athletic Эрик Нем в социальных сетях.

Всего в нынешнем сезоне 30-летний Адетокунбо провёл 24 матча за «Бакс», в которых набирал 32,7 очка, делал 11,6 подбора и шесть передач в среднем за игру.

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