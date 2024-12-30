«Я не беспокоюсь об этом». Эмбиид — о невыразительной игре Пола Джорджа

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о критике в адрес лёгкого форварда своей команды Пола Джорджа из-за его невзрачного выступления в нынешнем сезоне НБА.

«Он будет великолепен. Я не беспокоюсь об этом. Я думаю, что по мере того, как мы будем продолжать и начнём понимать, как нам лучше двигаться вперёд, я думаю, он будет намного лучше, чем был, более эффективным, каким он всегда был. Особенно во владении, при броске и создании бросковых ситуаций», — приводит слова Эмбиида The Philadelphia Inquirer.

В текущем регулярном чемпионате НБА 34-летний Джордж сыграл в 19 матчах за «Сиксерс», в которых набирал 15,8 очка, делал 5,5 подбора, 4,8 передачи и два перехвата в среднем за игру.