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Лу Уильямс — о 40-летнем Леброне: он до сих пор выглядит сверхчеловеком

Лу Уильямс — о 40-летнем Леброне: он до сих пор выглядит сверхчеловеком
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38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс восхитился физической формой четырёхкратного чемпиона лиги, звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которому сегодня, 30 декабря, исполнилось 40 лет.

«Он провёл в лиге 21 год, и мы до сих пор требуем от него величия. И он оправдывает все прогнозы. Он всё ещё выглядит сверхчеловеком на площадке и в свои 40 не собирается останавливаться.

Я поиграл в баскетбол недавно, и у меня до сих пор болит спина. Это было четыре дня назад», — сказал Уильямс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

В нынешнем сезоне Леброн сыграл 28 матчей за «Лейкерс», в которых набирал 23,5 очка, делал 7,9 подбора и девять передач в среднем за игру.

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Комментарии
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