В «Жальгирисе» назвали основной препятствующий фактор для возвращения Лонни Уокера в НБА

Генеральный менеджер «Жальгириса» Гедиминас Навицкас прокомментировал появившуюся ранее информацию, что к атакующему защитнику литовской команды Лонни Уокеру проявляет интерес ряд клубов НБА.

«Дело в том, что в НБА должны идеально сойтись несколько факторов, чтобы Лонни смог получить тот контракт, который он хочет. Он не планирует подписывать минимальное соглашение, и это ещё больше сужает перечень возможных вариантов», – приводит слова Навицкаса Basket News.

Ранее сегодня, 30 декабря, инсайдер Марк Стайн сообщил о том, что к американскому защитнику присматриваются «Филадельфия Сиксерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Майами Хит», «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». Примечательно, что в летнее межсезонье 26-летний Уокер подписал контракт именно с «Бостоном», но после предсезонных игр был отчислен и ушёл из НБА.

Сезон-2023/2024 Уокер провёл в составе «Бруклин Нетс», сыграв 58 матчей и набирая в среднем 9,7 очка, делая 2,2 подбора и 1,3 передачи.