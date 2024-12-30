Звёздный защитник «Никс» Джош Харт рассказал, что делает его игру эффективной

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт (196 см, 98 кг) рассказал, в чём секрет эффективности его игры в нынешнем сезоне.

«Моя игра очень проста. Я выхожу не для того, чтобы пытаться делать заслоны и 18 обводок, комбинаций и всё такое. Я стараюсь играть просто. Если у меня не идут проходы или бросок, я размахиваю мячом и отдаю его парням. И вращаюсь вокруг них», — приводит слова Харта New York Post.

Всего в текущем регулярном чемпионате НБА 29-летний Харт провёл 31 матч за «Никс», в которых набирал 14,2 очка, делал 8,4 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру.

Напомним, «Нью-Йорк» одержал победы в 16 из 20 последних матчей и занимает второе место в Атлантическом дивизионе с процентом побед 68,8.