Джейлен Браун: чувствую, что я один из лучших двусторонних игроков в мире

Звёздный защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о своих впечатляющих качествах оборонительной игры.

«Я чувствую, что я один из лучших двусторонних игроков в мире. Поэтому стараюсь быть полезным в этой роли [в защите], выполняя разные задания, например, караулить соперников по всей площадке, выводить парней из-под заслонов, переключаться на больших. Это требует много энергии. Затем нужно вернуться и попытаться набрать 24-25 очков за вечер, заставить других ребят работать. Но защита — это то, где наша команда должна задавать тон и быть надёжной благодаря физике, жёсткости, и я чувствую, что я лидер в этом, поэтому я должен нести ответственность», — приводит слова Брауна Boston Globe.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НБА 28-летний Браун сыграл в 27 матчах, в которых набирал 24,9 очка, делал 5,9 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.